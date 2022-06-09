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صندوق النقد: المناقشات الفنية مع تونس تمضي قدما

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اقتصاد تونس

صندوق النقد: المناقشات الفنية مع تونس تمضي قدما

يجري الصندوق محادثات مع تونس منذ بداية العام

لندن - رويترز

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قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اليوم الخميس إن المحادثات الفنية التي يجريها الصندوق مع تونس تحرز تقدما.

وعبر في مؤتمر صحفي عن أمل الصندوق في أن تبدأ المحادثات بشأن برنامج جديد مع السلطات التونسية "قريبا"، على الرغم من أنه لم يحدد أي توقيت للمناقشات على مستوى الخبراء.

ويجري صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له محادثات مع تونس منذ بداية العام.

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