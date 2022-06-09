مصر تلغي ممارسة دولية لاستيراد زيوت نباتية.. وتشتري زيوتاً محلية
للمرة الثانية على التوالي
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، إنها ألغت ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية.
وبدلا من ذلك، اشترت الهيئة 52500 طن من زيت الصويا المنتج محليا في ممارسة منفصلة، حسبما قال بيان من وزارة التموين.
وبلغ أدنى عرض في الممارسة الدولية 1800 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن لزيت الصويا، أو أعلى بحوالي 3.6% من أدنى عرض للشراء في ممارسة الإنتاج المحلي.
وكانت هيئة السلع التموينية تسعى لشراء كمية غير محددة من زيت الصويا وزيت دوار الشمس في الممارسة الدولية للتسليم في الفترة من 5 إلى 25 أغسطس.
كما كانت تسعى أيضا لشراء زيوت نباتية منتجة محليا في ممارسة منفصلة للتسليم في الفترة من 25 يوليو إلى 15 أغسطس.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يلغي فيها المشتري الحكومي للسلع التموينية ممارسة دولية بعد أن اختار شراء زيوت محلية أرخص سعرا في أبريل.
وتسبب فقدان شحنات من أوكرانيا، أكبر موًرد في العالم لزيت دوار الشمس، في زيادة حادة في الأسعار العالمية للزيوت النباتية.
لكن العروض المقدمة في الممارسة الدولية الأربعاء كانت منخفضة حوالي 8% عن أدنى عرض في الممارسة التي طرحتها الهيئة في أبريل.
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