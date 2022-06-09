وزير: الإمارات تريد تعزيز التجارة مع المغرب عبر تسريع الشحن

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، اليوم الخميس، في الرباط إن الإمارات تريد تعزيز التجارة مع المغرب لتصل إلى سبعة مليارات دولار في غضون عشر سنوات من 800 مليون دولار في 2021.

وقال المري لرويترز قبل زيارة أكبر ميناء في إفريقيا في طنجة بشمال المغرب إنه لتحقيق هذا الهدف، سيقوم البلدان بتسريع شحن الحاويات إلى سبعة أيام من 40 يوما.

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والإمارات ضمن أكبر المستثمرين في المغرب، حيث ضخت 15 مليار دولار فيها خلال العقد الماضي.

وقال الوزير الإماراتي إنه سيناقش صفقة ثلاثية مع مسؤولين مغاربة لتعزيز التجارة بين المغرب والإمارات وإسرائيل. وهناك اتفاقية للتجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل.

وقال إن هذا سيتيح فرصا كبيرة للتجار والمستثمرين.