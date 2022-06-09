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يلين: التضخم عند 8% غير مقبول عندما يستهدف الفيدرالي 2%

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تضخم

يلين: التضخم عند 8% غير مقبول عندما يستهدف الفيدرالي 2%

البيت الأبيض: تُظهر البيانات الرسمية المقبلة أرقاما مرتفعة للتضخم

دبي - العربية.نت

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أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن مستوى 8% للتضخم غير مقبول في وقت يستهدف فيه الاحتياطي الفيدرالي مستويات للتضخم عند 2%.

من جهته، توقع البيت الأبيض أن تُظهر البيانات الرسمية المقبلة أرقاما مرتفعة للتضخم، وذلك بسبب استمرار تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

يأتي ذلك قبل يوم من صدور بيانات التضخم الشهرية لمايو الماضي في وقت يتوقع فيه المحللون ثبات التضخم عند 8.3%%، مقارنة بقراءة بأبريل الماضي.

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وكانت يلين قالت في تعليقات أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواجه "مستويات غير مقبولة للتضخم"، وإن هناك حاجة إلى موقف ملائم على صعيد الميزانية للمساعدة في تثبيط الضغوط التضخمية دون الإضرار بالاقتصاد.

وأضافت أن عناصر في تشريع للإنفاق اقترحه الرئيس جو بايدن قد تساعد في خفض التكاليف للأميركيين، بما في ذلك الأدوية ومبادرات الطاقة النظيفة.

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