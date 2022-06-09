"فضيحة الملفوف" تشغل أستراليا.. كيف تحول قرار KFC إلى "أزمة وطنية"؟

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنه سيجتمع مع كبار المسؤولين اليوم الخميس، لمناقشة التكلفة المرتفعة للخس، إثر قرار سلسلة مطاعم "كي إف سي" المحلية استبداله بالملفوف في شطائر البرغر الخاصة بها.

وقد وصف زعيم يسار الوسط أنتوني ألبانيز قرار سلسلة مطاعم الوجبات السريعة بأنه "مجنون"، قائلاً من باب المزح، إن الوضع أصبح يشكل "أزمة" وطنية.

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ارتفعت أسعار الخس بنسبة تصل إلى 300% في المدن الأسترالية، بفعل الفيضانات الأخيرة وارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وازداد سعر رأس خس الأيسبرغ من دولارين إلى حوالي ثمانية دولارات في سيدني وملبورن.

نتيجة لذلك، أبلغت مطاعم "كي إف سي" العملاء الأستراليين بأنها ستخفض الاعتماد على الخس في منتجاتها لصالح مزيج يجمع بالتساوي بين الخس والملفوف.

وقال ألبانيز لإذاعة "كيس إف إم" في سيدني: "الملفوف ليس مثل الخس.. هذا قرار خاطئ".

وأضاف: "سأطرح موضوع 'فضيحة الملفوف' على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء اليوم".