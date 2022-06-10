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"بي.آر.إف" البرازيلية تبدأ العمليات في مصنعها بالسعودية.. استثمرت 18 مليون دولار 

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شركة بي آر إف البرازيلية
شركة بي.آر.إف البرازيلية
اقتصاد السعودية

"بي.آر.إف" البرازيلية تبدأ العمليات في مصنعها بالسعودية.. استثمرت 18 مليون دولار

بهدف زيادة طاقة الإنتاج إلى 1200 طن شهريا

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "بي.آر.إف" البرازيلية لتصنيع الأغذية، أنها بدأت عملياتها في مصنعها بالسعودية، مشيرة إلى أنها سوق مهمة بالنسبة للشركة في الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة أنها استثمرت 18 مليون دولار في مصنع بالدمام، بهدف زيادة طاقة الإنتاج إلى 1200 طن شهريا، وفقا لـ"رويترز".

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وكانت "بي.آر.إف" قالت في يناير الماضي، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتأسيس مشروع مشترك في سوق الدواجن بالمملكة.

وأضافت "بي.آر.إف" وقتها، أنها ستملك حصة 70% في المشروع، في حين سيملك الصندوق السعودي الحصة الباقية.

وذكرت الشركة في إفادة للبورصة أن الصفقة تشمل استثمار نحو 350 مليون دولار.

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