.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

 المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7%

  • الخط
البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي
اقتصاد تونس

المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7%

المركزي: نشعر بقلق إزاء استمرار تفاقم عجز الحساب الجاري نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات

تونس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال البنك المركزي التونسي، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7%.

وفي الشهر الماضي، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% من 6.25%، لمكافحة التضخم المرتفع، في أول زيادة للفائدة منذ 2019.

وقال البنك في بيان إنه يشعر بقلق عميق إزاء استمرار تفاقم عجز الحساب الجاري نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات.

المركزي التونسي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 17% في الربع الأول اقتصاد اقتصاد تونس المركزي التونسي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 17% في الربع الأول

وبلغ عجز الحساب الجاري 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، مقارنة مع 1.7% في عام 2021.

وذكر في بيان أن احتياطيات النقد الأجنبي استقرت عند نحو 8 مليارات دولار، أي ما يعادل حوالي 4 أشهر من الواردات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"من المصدر": إيران على العتبة النووية.. وبايدن غاضب من الإعلام "من المصدر": إيران على العتبة النووية.. وبايدن غاضب من الإعلام
اكتشف المزيد