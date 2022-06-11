اقتصاد تونس
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7%
المركزي: نشعر بقلق إزاء استمرار تفاقم عجز الحساب الجاري نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات
قال البنك المركزي التونسي، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7%.
وفي الشهر الماضي، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% من 6.25%، لمكافحة التضخم المرتفع، في أول زيادة للفائدة منذ 2019.
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وقال البنك في بيان إنه يشعر بقلق عميق إزاء استمرار تفاقم عجز الحساب الجاري نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات.
وبلغ عجز الحساب الجاري 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، مقارنة مع 1.7% في عام 2021.
وذكر في بيان أن احتياطيات النقد الأجنبي استقرت عند نحو 8 مليارات دولار، أي ما يعادل حوالي 4 أشهر من الواردات.
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