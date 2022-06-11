"منشآت السعودية": بوابة التمويل أسهمت في دعم 3 آلاف منشأة بـ 12 مليار ريال

أسهمت بوابة التمويل التي تعمل على ربط الجهات التمويلية إلكترونيا مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية "منشآت" في تمويل أكثر من 3 آلاف منشأة بقيمة بلغت أكثر من 12 مليار ريال.

وذكرت "منشآت" أن التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوز الـ200 مليار ريال، وسجل نموا قياسيا خلال الأعوام الأربعة الماضية تجاوز 110% بنهاية 2021 مقارنة ببداية 2018.

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وأشارت الهيئة إلى أن هذا الأمر يعكس الاهتمام الحكومي الكبير في دعم قطاع المنشآت ورواد الأعمال، بما يحقق أهداف "رؤية 2030" في تنمية مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 35%، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأوضحت "منشآت" أن التمويل المخصص للشركات الناشئة زاد 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي، مع تخصيص المستثمرين مزيدا من التمويل في هذا الجانب، ما يعد رقما كبيرا على الرغم من عديد من الأزمات التي مرت بها دول العالم وعلى رأسها بكل تأكيد جائحة كورونا.

واستدركت الهيئة، "إلا أن المملكة حققت المركز الأول عالميا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا، واستجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا، فيما تقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز الـ17، وذلك وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM لـ2020/ 2021".