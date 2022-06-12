الجدعان: 540 مليار ريال الأثر المالي للاستدامة المالية بالجهات الحكومية السعودية
الجدعان: الجهات الحكومية حققت العديد من النتائج بمجال الاستدامة المالية
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الجهات الحكومية حققت العديد من النتائج في مجال الاستدامة المالية خلال السنوات الماضية، تمثلت بتحقيق أثر مالي يفوق 540 مليار ريال، تم توجيهها إلى مصروفات ذات أولوية.
جاء ذلك في كلمة للوزير خلال تدشين الدليلين الوطنيين لإدارة المشاريع وإدارة المرافق والأصول في السعودية.
ويعد الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق مرجعا وطنيا ثريا وشاملا حول إدارة الأصول والمرافق يهدف إلى رفع كفاءة واستدامة المرافق العامة.
يقود برنامج مشروعات تحولاً نحو توجه جديد في التشغيل والصيانة يتسم بالكفاءة ويحافظ على استدامة المرافق، وهو ما سيساهم في تخفيض التكاليف الإضافية الخفية للصيانة والتشغيل، أو ما يُعرف بنموذج جبل الجليد.
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