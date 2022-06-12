الكرملين: عدة شركات أوروبية وأميركية تعتزم العودة إلى السوق الروسية في أقرب وقت
روسيا تحترم قرار الشركات الأجنبية عدم مغادرة روسيا رغم الضغوط الخارجية
قالت روسيا، اليوم الأحد، إن عدة شركات أوروبية وأميركية تعتزم العودة إلى السوق الروسية في أقرب وقت.
وأكد الكرملين على احترام روسيا قرار الشركات الأجنبية بعدم مغادرة روسيا رغم الضغوط الخارجية.
يذكر أن السلطات الروسية لمّحت إلى إمكانية مصادرة أصول تعود لبعض الدول التي تعتبرها معادية لها في روسيا، ردا على اقتراح الإدارة الأميركية تصفية الأصول المصادرة من الأثرياء الروس وتحويل العائدات إلى أوكرانيا.
وقتها اعتبر رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، على قناته في منصة تليغرام، أنه "من العدل، في ما يتعلق بشركة تقع على الأراضي الروسية وينحدر مالكوها من دول معادية حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات (الاستيلاء على الأصول الروسية)، الرد بإجراءات مماثلة ومصادرة هذه الأصول".
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