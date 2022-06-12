انطلاق معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في الرياض

بدأت فعاليات معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي، في نسخته السادسة بالرياض وسط مشاركة أكثر من 115 شركة، برعاية اتحاد الغرف السعودية.

ويعتبر هذا المعرض الأول بالمملكة بعد جائحة كورونا الذي تشارك به علامات بمختلف القطاعات، إذ يجمع المعرض قطاعات الأطعمة والمشروبات والأزياء والعطور والنظارات والسيارات والرياضة، كما يضم الجهات الاستشارية في مجال الامتياز التجاري.

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وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان: "الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في الاتحاد والغرف التجارية تعمل على نشر ثقافة الامتياز التجاري وتشجيع رواد الأعمال السعوديين للدخول في هذا النوع من الأعمال التجارية".

فيما قالت المديرة التنفيذية للشركة المسؤولة عن المعرض عبير جليح: "نشهد انطلاقاً واسعاً للعلامات التجارية المحلية؛ حيث يقدم المعرض بهذه الفترة تنوعاً مختلفاً في عرض الفرص الاستثمارية".

وأضافت: "قمنا في هذه النسخة بافتتاح المنصة افتراضياً من خلال الموقع الخاص بالحدث؛ وذلك لدعم المانحين والممنوحين والتعريف الكامل بالعلامة التجارية وفرصة الاختيار الجيدة حسب حجم الاستثمار؛ حيث تتراوح الفرص من 150 ألف ريال حتى 15 مليون ريال كحجم استثمار، وستكون هناك منصة متخصصة تناقش نظام الامتياز التجاري وتقديم ورش عمل متنوعة يقدمها نخبة من المستشارين المتخصصين بالعلامات التجارية والاستشارات، وعرض قصص النجاح على المستويين الدولي والمحلي. ويعتبر المعرض فرصة مباشرة للقاء أصحاب القرار والجهات التمويلية والحكومية الداعمة للمستثمرين والامتياز التجاري".