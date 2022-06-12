بنك أبوظبي الأول يعلن إتمام الدمج القانوني لأصول عوده مصر

أعلن بنك أبوظبي الأول إتمام الدمج القانوني لأصول بنك عوده مصر وتغيير علامته التجارية إلى "بنك أبوظبي الأول – مصر"، وبدء العمل بالهوية الجديدة للبنك في جميع فروعه في مصر، وذلك بعد حصوله على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، بما في ذلك موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار.

وذكر أبوظبي الأول في بيان له، اليوم الأحد، أنه سيتم الانتهاء من الدمج الكامل لعمليات البنك وأنظمته في الربع الأخير من العام الحالي.

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وأضاف أنه بعد انتهاء مرحلتي دمج الأصول وتغيير العلامة التجارية الحالية، يتبقى مرحلة دمج عمليات وأنظمة الكيانين في نظام واحد والذي يتوقع إتمامه في الربع الأخير من العام الحالي، بحيث يمكن لعملاء الكيان الجديد إجراء معاملاتهم البنكية وإتمام خدماتهم المصرفية في أي فرع من فروع البنك تحت الهوية الجديدة "بنك أبوظبي الأول- مصر".

وبإتمام الاندماج القانوني، أصبح بنك أبوظبي الأول – مصر أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري بأصول تبلغ قيمتها 185 مليار جنيه (ما يعادل 10 مليارات دولار) اعتبارًا من 31 مارس 2022، مع انتشار فروعه في مصر عبر 69 فرعا و207 جهاز صراف آلي.