دولة خليجية تسمح بعودة إجراءات معمول بها قبل كورونا لفحص السيارات

قالت الإدارة العامة للمرور في سلطنة عمان، إنه تم العمل بإجراءات الفحص الفني لجميع المركبات الواجب فحصها وفقًا للقانون والنظام المعمول به قبل جائحة "كوفيد-19" اعتبارا من اليوم الأحد 12 يونيو 2022.

وذكرت الإدارة في تغريدة على تويتر، أنه يمكن استكمال إجراءات التجديد عبر التطبيق الإلكتروني للإدارة.

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وفي مايو الماضي، أعلنت سلطنة عمان، رفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا، وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة، رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة.