.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

دولة خليجية تسمح بعودة إجراءات معمول بها قبل كورونا لفحص السيارات

  • الخط
سلطنة عمان اقتصاد مناسبة
عُمان
اقتصاد عمان

دولة خليجية تسمح بعودة إجراءات معمول بها قبل كورونا لفحص السيارات

عُمان رفعت جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا في مايو الماضي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت الإدارة العامة للمرور في سلطنة عمان، إنه تم العمل بإجراءات الفحص الفني لجميع المركبات الواجب فحصها وفقًا للقانون والنظام المعمول به قبل جائحة "كوفيد-19" اعتبارا من اليوم الأحد 12 يونيو 2022.

وذكرت الإدارة في تغريدة على تويتر، أنه يمكن استكمال إجراءات التجديد عبر التطبيق الإلكتروني للإدارة.

وفي مايو الماضي، أعلنت سلطنة عمان، رفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا، وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة، رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القصف الروسي يجبر آلاف الأوكرانيين على النزوح من بوكروفسك القصف الروسي يجبر آلاف الأوكرانيين على النزوح من بوكروفسك
اكتشف المزيد