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عداء اللاجئين يتفاقم في تركيا.. فرض حصص إقامة على الأجانب بدءاً من 1 يوليو

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لاجئون سوريون مرحلون من تركيا (فرانس برس)
لاجئون سوريون مرحلون من تركيا (فرانس برس)
تركيا

عداء اللاجئين يتفاقم في تركيا.. فرض حصص إقامة على الأجانب بدءاً من 1 يوليو

القانون سيغلق فعليًا 1200 حي أمام المزيد من السكان الأجانب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ستبدأ تركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، فرض حصص على عدد تصاريح الإقامة للأجانب الشهر المقبل، وسط مشاعر معادية للمهاجرين تفرض ضغوطا على صناع القرار في تركيا قبل انتخابات العام المقبل.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو للصحافيين في المديرية العامة لإدارة الهجرة في أنقرة، إن تركيا ستحد من تصاريح الإقامة للأجانب إلى 20٪ من سكان أحياء معينة في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من 1 يوليو.

وأضاف صويلو أن القانون سيغلق فعليًا 1200 حي أمام المزيد من السكان الأجانب.

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يحاول المسؤولون الأتراك احتواء السخط العام، حيث يغذي التدهور الاقتصادي في تركيا الغضب، وأدى التضخم الجامح إلى تآكل مستويات المعيشة. ولقد شجعت المشاعر المعادية المتزايدة تجاه اللاجئين، السياسيين المعارضين الذين يريدون الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأصبحت قضية سياسية رئيسية قبل الانتخابات.

في وقت سابق من شهر مايو، أعلن أردوغان عن خطة لإعادة مليون سوري إلى مناطق سورية تسيطر عليها تركيا، رغم أنه قال إن برنامج الإعادة "سيكون طوعيًا".

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