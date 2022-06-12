لدعم الليرة.. تركيا تضاعف ضريبة المعاملات على القروض الاستهلاكية
وصلت إلى 10%
رفعت تركيا الضريبة على قروض المستهلكين وسط تصاعد التضخم ومع تعزيز السلطات لإجراءات تعزيز الليرة.
وارتفع معدل ضريبة المعاملات المصرفية والتأمين على القروض الاستهلاكية إلى 10% من 5%، بحسب بيان نشر في الجريدة الرسمية يوم السبت، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الخطوات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لدعم الليرة، التي تراجعت بنسبة 22% هذا العام وسط ارتفاع الأسعار.
وكانت الليرة التركية الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة أداءً هذا العام.
يوم الخميس، خفضت هيئة الرقابة المصرفية، المعروفة اختصاراً باسم BDDK، فترات سداد الديون للمستهلكين، مع زيادة الحد الأدنى للدفع الشهري المطلوب على بطاقات الائتمان.
وقفز التضخم في تركيا إلى 73.5% في مايو وهو أعلى مستوى في 24 عاما.
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