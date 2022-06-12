.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لدعم الليرة.. تركيا تضاعف ضريبة المعاملات على القروض الاستهلاكية

  • الخط
الليرة التركية مناسبة
الليرة التركية
الليرة التركية

لدعم الليرة.. تركيا تضاعف ضريبة المعاملات على القروض الاستهلاكية

وصلت إلى 10%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رفعت تركيا الضريبة على قروض المستهلكين وسط تصاعد التضخم ومع تعزيز السلطات لإجراءات تعزيز الليرة.

وارتفع معدل ضريبة المعاملات المصرفية والتأمين على القروض الاستهلاكية إلى 10% من 5%، بحسب بيان نشر في الجريدة الرسمية يوم السبت، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الخطوات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لدعم الليرة، التي تراجعت بنسبة 22% هذا العام وسط ارتفاع الأسعار.

"الخزانة التركية": أولويتنا مواجهة التضخم لكبح ارتفاع الأسعار وتدهور الليرة اقتصاد اقتصاد تركيا "الخزانة التركية": أولويتنا مواجهة التضخم لكبح ارتفاع الأسعار وتدهور الليرة

وكانت الليرة التركية الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة أداءً هذا العام.

يوم الخميس، خفضت هيئة الرقابة المصرفية، المعروفة اختصاراً باسم BDDK، فترات سداد الديون للمستهلكين، مع زيادة الحد الأدنى للدفع الشهري المطلوب على بطاقات الائتمان.

وقفز التضخم في تركيا إلى 73.5% في مايو وهو أعلى مستوى في 24 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تساؤلات بشأن مصير حكومة الدبيبة بعد انتهاء ولايتها في يونيو تساؤلات بشأن مصير حكومة الدبيبة بعد انتهاء ولايتها في يونيو
اكتشف المزيد