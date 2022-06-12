مجلس الشورى السعودي يناقش مشروعي نظام الشركات والخطوط الحديدية

يواصل مجلس الشورى السعودي، أعمال عقد جلساته العادية التاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة ويناقش فيها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، تتضمن تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية، ومشاريع أنظمة، كما سيصدر المجلس عددًا من القرارات خلال هذه الجلسات.

وستقدم لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأن مشروع نظام الشركات لمناقشته تحت قبة المجلس، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

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وعلى صعيد التقارير السنوية للجهات الحكومية يستعرض المجلس خلال ذات الجلسة تقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقارير السنوية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442 / 1443هـ.

وفيما يتعلق بجلسة المجلس العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء المقبل يناقش المجلس خلالها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام الخطوط الحديدية.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة ما تضمنه تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وما جاء في تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1442 / 1443هـ.

كما تقدم لجنة المياه والزراعة والبيئة تقاريرها بشأن التقارير السنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1442 / 1443هـ، كما سيصوت المجلس خلال الجلسة على التوصيات الواردة في وجهة نظر ذات اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1442 / 1443هـ.