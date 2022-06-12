مصر تشتري 3.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين الحكومية، كمال هاشم، لرويترز اليوم الأحد، إن مصر اشترت حتى الآن 3.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد.

وأضاف أن من بين الكمية الموردة 200 ألف طن خاصة بمصانع المكرونة والإكثار.

مادة اعلانية

وتعتمد الحكومة المصرية على المحصول المحلي الحالي، إذ أشار المسؤولون سابقا إلى أن مصر لن تكون في عجلة من أمرها للاستيراد.

ووضعت الحكومة، التي توفر الخبز المدعوم هدفا طموحا لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بزيادة الثلثين عن أي من العامين السابقين.

ومن المتوقع أن ينتهي الحصاد في يوليو.