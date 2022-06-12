اقتصاد مصر
مصر تشتري 3.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد
منها 200 ألف طن خاصة بمصانع المكرونة والإكثار
قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين الحكومية، كمال هاشم، لرويترز اليوم الأحد، إن مصر اشترت حتى الآن 3.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد.
وأضاف أن من بين الكمية الموردة 200 ألف طن خاصة بمصانع المكرونة والإكثار.
مادة اعلانية
وتعتمد الحكومة المصرية على المحصول المحلي الحالي، إذ أشار المسؤولون سابقا إلى أن مصر لن تكون في عجلة من أمرها للاستيراد.
ووضعت الحكومة، التي توفر الخبز المدعوم هدفا طموحا لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بزيادة الثلثين عن أي من العامين السابقين.
ومن المتوقع أن ينتهي الحصاد في يوليو.
اقرأ أيضاً
-
بنك أبوظبي الأول يعلن إتمام الدمج القانوني لأصول عوده مصروإطلاق العلامة التجارية الجديدة اقتصاد
-
ناصر السعيدي: رفع أسعار الفائدة في دول الخليج سيؤثر على النشاط الاقتصاديتوقع أن يزيد الفيدرالي الفائدة 75 نقطة في الاجتماع المقبل قصص اقتصادية
-
بنك إنجلترا يستعد لرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى خلال 13 عاماًمحلل: عدم الزيادة يهدد سعر صرف الجنيه الإسترليني قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية