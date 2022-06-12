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مصر تشتري 3.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد

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قمح مناسبة
استمرار موسم حصاد القمح في مصر
اقتصاد مصر

مصر تشتري 3.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد

منها 200 ألف طن خاصة بمصانع المكرونة والإكثار

القاهرة – رويترز

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قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين الحكومية، كمال هاشم، لرويترز اليوم الأحد، إن مصر اشترت حتى الآن 3.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد.

وأضاف أن من بين الكمية الموردة 200 ألف طن خاصة بمصانع المكرونة والإكثار.

وتعتمد الحكومة المصرية على المحصول المحلي الحالي، إذ أشار المسؤولون سابقا إلى أن مصر لن تكون في عجلة من أمرها للاستيراد.

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ووضعت الحكومة، التي توفر الخبز المدعوم هدفا طموحا لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بزيادة الثلثين عن أي من العامين السابقين.

ومن المتوقع أن ينتهي الحصاد في يوليو.

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