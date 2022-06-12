الراجحي: سوق العمل في السعودية يشهد تحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة
للتواكب مع رؤية المملكة 2030
التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ماتياس كورمان في باريس، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل والتوظيف بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد المهندس الراجحي أهمية هذه المحافل الدولية لتكثيف الجهود وتوطيد التعاون المشترك بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق العمل والمجتمعات، مضيفا أن سوق العمل في المملكة يشهد خلال السنوات الأخيرة تحولا كبيرا يتواكب مع رؤية المملكة 2030، الهادفة لبناء وطن أكثر ازدهارًا وحيوية.
وأشار إلى أن مجالات التعاون مع المنظمة في المجالين الاقتصادي والتنموي خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن الوزارة تدير شبكة ومركز الرياض للسياسات السلوكية التابعة لمجموعة العشرين وتعمل حاليًا على عدة مبادرات متعلقة بالمهارات والتوظيف وأن التنسيق مع المعنيين بالمنظمة سيسهم في تطوير السياسات وبناء القدرات والإحصاءات ذات الصلة.
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