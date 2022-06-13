ألمانيا تستهدف خفض الاقتراض الحكومي إلى 10 مليارات يورو العام المقبل

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم الاثنين، إنه يوجد خطر لفترة من التضخم المرتفع والنمو المنخفض في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع التضخم المرتفع بالفعل إلى مستويات أعلى.

وذكر ليندنر في مؤتمر في برلين: "الركود التضخمي هو سيناريو محتمل".

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وأضاف الوزير أن أفضل سبيل للتصدي لضغوط الأسعار قد يكون إنهاء الدعم الذي جرى تقديمه في السابق لتعزيز الاقتصاد، وإنه يجب على ألمانيا وأوروبا أن تعودا إلى الانضباط المالي.

وأضاف أن المكبح الدستوري للديون في ألمانيا، المعلق حاليا، سيسري مجددا العام القادم. وسيتضمن ذلك خفضا في مستوى الاقتراض الجديد من 140 مليار يورو (146 مليار دولار) هذا العام إلى 10 مليارات يورو فقط.