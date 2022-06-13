الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.3% في أبريل مؤججاً مخاوف التباطؤ

أظهرت أرقام رسمية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني انكمش على غير المتوقع في أبريل على أساس شهري، وذلك بنسبة 0.3%، مما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.

كان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز" يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في أبريل، مقارنة بمارس.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير 2021.

ومع ذلك أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1%، عند استثناء تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2%، وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

وأشار استطلاع لـ"رويترز" إلى نمو بواقع 0.4% في الفترة من فبراير إلى أبريل.