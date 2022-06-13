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التحقق مع رئيس مجموعة بحثية قدرت التضخم بمثلي المعدل الرسمي في هذه الدولة    

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تضخم

التحقق مع رئيس مجموعة بحثية قدرت التضخم بمثلي المعدل الرسمي في هذه الدولة

ارتفع إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً

دبي - العربية.نت

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يواجه رئيس مجموعة بحثية تركية خاصة بارزة، تقدر التضخم في البلاد بمثلي المعدل الرسمي، تحقيقا تأديبيا في جامعة مقرها إسطنبول.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، بدأت جامعة "يدي تبه"، التحقيق مع الأستاذ بكلية العلوم التجارية بها، فيسيل أولوسوي، بسبب مقابلة أجراها معه موقع إخباري محلي عن المبادرة الخاصة التي يقودها.

وقالت الجامعة في رد أرسلته بالبريد الإلكتروني على أسئلة لـ"رويترز" عن القضية، إنها لا تستطيع الإدلاء ببيان بشأن تحقيق جار بسبب السرية.

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ووفقا للوثيقة، طلبت الجامعة الخاصة دفاع أولوسوي في ما يتعلق باحتمال استخدام مباني المؤسسة ومواردها في غير الغرض المخصصة له ودون إذن من الإدارة، وفي حالة ثبوت هذه الأفعال سيتطلب الأمر توبيخا كتابيا ووقفا للراتب.
وأعرب أولوسوي عن اعتقاده بأن التحقيق قد يؤدي إلى إلغاء عقده الأكاديمي.

ونقلت "رويترز" عن أولوسوي قوله: "كنت أتوقع شيئا كهذا منذ أن بدأنا هذا المشروع البحثي قبل سنوات، ومهما حدث في النهاية سنواصل معركتنا".

وأظهرت بيانات المجموعة البحثية، التي طور نموذجها مجموعة من الأكاديميين والباحثين، أن التضخم السنوي بلغ 160.76% الشهر الماضي.

وبحسب معهد الإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي الرسمي في تركيا لأعلى مستوى له في 24 عاما إلى 73.5% في مايو نتيجة الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الليرة.

ويقول منتقدو حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إن سياساتها الاقتصادية الحالية لا تساعد في حل المشكلة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن نحو 50% من الأتراك يعتقدون بأن التضخم أعلى بكثير من البيانات الرسمية.

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