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التضخم السنوي بالسودان ينخفض إلى 192.21% في مايو

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THUMBNAIL_ تعافي الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية
اقتصاد السودان

التضخم السنوي بالسودان ينخفض إلى 192.21% في مايو

مقابل 220.71% خلال أبريل

الخرطوم - رويترز

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قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 192.21% في مايو من 220.71% في أبريل.

وتقفز معدلات التضخم في السودان لمستويات قياسية وسط تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية (الجنيه) وصعود الدولار.

وفي مارس الماضي، حدد بنك الخرطوم السوداني سعر صرف 530 جنيها سودانيا للدولار، بانخفاض 19% عن السعر السابق.

ويأتي التغيير بعد أن قالت السلطات السودانية، إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.

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