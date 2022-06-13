التضخم السنوي بالسودان ينخفض إلى 192.21% في مايو

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 192.21% في مايو من 220.71% في أبريل.

وتقفز معدلات التضخم في السودان لمستويات قياسية وسط تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية (الجنيه) وصعود الدولار.

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وفي مارس الماضي، حدد بنك الخرطوم السوداني سعر صرف 530 جنيها سودانيا للدولار، بانخفاض 19% عن السعر السابق.

ويأتي التغيير بعد أن قالت السلطات السودانية، إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.