خسائر الصناعات الكورية تصل إلى 1.24 مليار دولار مع استمرار إضراب سائقي الشاحنات 

انضمت شركات البتروكيماويات الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، إلى شركات صناعة السيارات والصلب في خفض عملياتها بسبب تزايد المخزونات مع امتداد اضطرابات النقل بشكل سريع في شتى أنحاء كوريا الجنوبية جراء إضراب سائقي الشاحنات.

وقال اتحاد الصناعة الذي يمثل 32 شركة للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية، إن متوسط الشحنات اليومية من الشركات الأعضاء انخفض 90% بسبب الإضراب وهو الآن في يومه السابع.

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وذكرت رابطة صناعة البتروكيماويات الكورية في بيان، أن" العمل الجماعي لاتحاد تضامن لسائقي الشاحنات لرفض النقل بدأ يلحق الضرر في مجمعات البتروكيماويات الرئيسية في أولسان ويوسو ودايسان".

بدورها، قالت وزارة الصناعة اليوم، إن الصناعات في كوريا الجنوبية، بما في ذلك السيارات والصلب والبتروكيماويات والأسمنت، تواجه خسائر متراكمة تقدر بنحو 1.6 تريليون وون (1.24 مليار دولار) حتى أمس الأحد بسبب استمرار إضراب سائقي الشاحنات.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا المبلغ يستند إلى خسائر في الإنتاج والشحن والصادرات.

ويحتج اتحاد سائقي الشاحنات الذي يضم 22 ألف شخص على ارتفاع أسعار الوقود ويطالب بضمانات لحد أدنى من الأجور.

وأخفقت أربع جولات من المفاوضات مع الحكومة في التوصل إلى حل وسط.

ولم يتم التأكد بعد مما إذا كانت الشركات قد أوقفت عملياتها بالفعل، لكن مصدرا في شركة رئيسية للبتروكيماويات قال لـ"رويترز"، إن معظم الشركات لا تزال تخزن المنتجات النهائية على أمل استئناف النقل.

وتعد كوريا الجنوبية موردا رئيسيا لأشباه الموصلات والهواتف الذكية والسيارات والبطاريات والسلع الإلكترونية. ويمكن أن يؤدي أي تباطؤ مطول في إنتاج وشحن الرقائق والبتروكيماويات والسيارات إلى زيادة المخاوف من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو مع مواجهة العالم القيود الصارمة التي تفرضها الصين لمواجهة "كوفيد-19" وغزو روسيا لأوكرانيا.