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دبي تتيح سداد الرسوم الحكومية ببطاقات الخصم المباشر دون عمولة

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دبي (رويترز)
دبي (رويترز)
اقتصاد دبي

دبي تتيح سداد الرسوم الحكومية ببطاقات الخصم المباشر دون عمولة

عبر "بوابة سداد دبي" من خلال الحسابات المصرفية

دبي - وام 

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قالت دائرة المالية في حكومة دبي، إنه بإمكان المتعاملين مع جميع الجهات في حكومة دبي الاستفادة من التطوير الذي أحدثته في سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية ببطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساباتهم المصرفية، سواء الجارية أو التوفيرية، وذلك عبر "بوابة سداد دبي".

وكانت الدائرة ألغت في وقت سابق من العام الماضي العمولة التي يتحملها المتعاملون عند سداد رسوم المعاملات الحكومية من حساباتهم المصرفية الجارية والتوفيرية باستخدام بطاقات الخصم المباشر، عبر "بوابة سداد دبي"، والبالغة 3 دراهم.

وأكدت الدائرة إلغاء تحصيل العمولة عند سداد المتعاملين لرسوم الخدمات المقدمة من جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي عبر البوابة.

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وأكد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، جمال حامد المري، حرص الدائرة على التخفيف عن المتعاملين وضمان أفضل سبل الراحة والملاءمة والأمان في تعاملهم مع الحكومة عبر القنوات الذكية.

وقال إن الدائرة رفعت عدد البنوك التي يمكن لعملائها استخدام بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم في سداد رسوم مختلف المعاملات والخدمات الحكومة عبر "بوابة سداد دبي"، إلى 15 بنكا.

وأضاف المري: "بإمكان عملاء هذه البنوك استخدام بطاقاتهم المربوطة بحساباتهم المصرفية الجارية والتوفيرية لسداد رسوم المعاملات الحكومية، ومن دون عمولة، بعد أن تعاونت الدائرة مع مصرف الإمارات المركزي لرفع عدد البنوك من 4 فقط إلى 15 من خلال الربط مع منصة المصرف المركزي لبنوك الخصم المباشر، لتشمل معظم البنوك المحلية، وبعد أن ألغت عمولة السداد البالغة 3 دراهم".

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