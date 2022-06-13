اقتصاد عمان
سلطنة عمان وتنزانيا تؤسسان صندوقاً استثمارياً
يُعنى بالاستثمار في قطاعات عدة منها الزراعة والصيد البحري والتعدين
أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الاثنين، أن سلطنة عمان وتنزانيا قررتا إنشاء صندوق استثماري.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن البوسعيدي قوله، إن الصندوق معني بالاستثمار في عدة قطاعات، منها الزراعة والصيد البحري والتعدين.
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وكان سلطان عمان هيثم بن طارق، عقد صباح اليوم، لقاء ثنائيا مع الرئيسة التنزانية سامية صولوحو حسن، التي تزور السلطنة حاليا.
واستكمل الجانبان خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
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