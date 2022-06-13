.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سيتي غروب: 5.2 تريليون دولار تكلفة إضافية لارتفاع أسعار السلع العالمية هذا العام

  • الخط
اقتصاد عالمي

سيتي غروب: 5.2 تريليون دولار تكلفة إضافية لارتفاع أسعار السلع العالمية هذا العام

المستهلكون قد يدفعون 6.3 تريليون دولار إضافية هذا العام حال استمرار ارتفاع الأسعار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تسببت صدمة ارتفاع أسعار السلع العالمية بتكاليف إضافية على المشترين بواقع 5.2 تريليون دولار خلال العام الحالي مقارنة بالأرقام المسجلة في 2019 وفقاً لتقرير لبنك "سيتي غروب".

وأوضح تقرير البنك أن هذه الزيادة تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وذكر البنك أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإن المشترين سيدفعون 6.3 تريليون دولار إضافية مقارنة بمستويات 2019.

ووفقاً للبنك فإن وقع صدمة ارتفاع أسعار السلع التي يشهدها العالم حالياً قد يكون مماثلا لذلك الذي سببته أزمة النفط العالمية في أوائل السبعينيات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح "التجارة العالمية" في منع حدوث أزمة غذائية بسبب الحرب الأوكرانية؟ هل تنجح "التجارة العالمية" في منع حدوث أزمة غذائية بسبب الحرب الأوكرانية؟
اكتشف المزيد