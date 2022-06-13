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قناة السويس تمد العمل بخصومات لناقلات غاز البترول المسال حتى نهاية 2022

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قناة السويس
قناة السويس
اقتصاد مصر

قناة السويس تمد العمل بخصومات لناقلات غاز البترول المسال حتى نهاية 2022

تتراوح بين 20 إلى 75%

القاهرة – رويترز

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قالت هيئة قناة السويس المصرية في منشور على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إنها قررت تمديد العمل بخصومات ممنوحة لناقلات غاز البترول المسال حتى نهاية 2022.

وستحصل ناقلات غاز البترول المسال العاملة بين الخليج الأميركي والموانئ الواقعة غرب جزر الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي على خصم بنسبة 20% من الرسوم العادية لقناة السويس.

بينما ستحصل الناقلات العاملة بين الخليج الأميركي والموانئ الشرقية المؤدية إلى ميناء كوتشي حتى سنغافورة على خصم قدره 55%، وستحصل الناقلات العاملة حتى موانئ سنغافورة وموانئها الشرقية على خصم 75%.

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كما أفاد منشور آخر بتاريخ الأحد أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال العاملة بين الخليج الأميركي و"الخليج العربي" وموانئ غرب الهند حتى ميناء كوتشي ستحصل على خصم بنسبة 30%.

بينما ستحصل الناقلات العاملة من الموانئ التي تقع شرق كوتشي حتى ما قبل سنغافورة على خصم بنسبة 55%، فيما ستحصل الناقلات التي تعمل حتى موانئ سنغافورة وما شرقها على خصم بنسبة 70%.

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