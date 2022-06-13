ملك البحرين يصدر مرسوماً بتعيين وزير جديد للنفط

نقل الإعلام الرسمي البحريني، اليوم الاثنين، مرسوما عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعديل وزاري شمل تعيين وزير جديد للنفط.

وعُين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لشؤون المناخ للمملكة، وزيرا للنفط والبيئة خلفا لوزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وفق رويترز.

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بدأ مبارك بن دينة حياته المهنية في شركة نفط البحرين الوطنية "بابكو" كمهندس بترول عام 1995، ثم انتقل للعمل كمساعد بحث وتدريس في كلية الهندسة قسم الهندسة الكيميائية "جامعة البحرين"، وعمل بعدها أستاذا مساعدا في الكلية ذاتها، ومدير الاعتمادية وضمان الجودة في كلية الهندسة، وحصل على منحة فولبرايت للعمل في "جامعة تكساس" الأميركية.

مثل مملكة البحرين في العديد من الاجتماعات والورش والندوات في المجال البيئي والطاقة المتجددة، وكان عضواً في "جمعية المهندسين البحرينية".

وهو المبعوث الخاص لشؤون المناخ والرئيس التنفيذي لـ"المجلس الأعلى للبيئة" منذ 2014، وعضو مجلس أمناء "جائزة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمشاريع"، وعضو "الجمعية البحرينية البريطانية"، وعضو جمعية مهندسي النفط الأميركية "SPE"، وعضو هيئة "جائزة البيئة لمجلس التعاون الخليجي"، وعضو مجلس الإدارة والمنسق العام للعلاقات الدولية في "الاتحاد البحريني لألعاب القوى".