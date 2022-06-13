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"البنوك السعودية".. تحذير من تهديد غلق الحساب بعد نشر "مكالمة تصيد"

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احتيال مالي
صورة تعبيرية عن الاحتيال المالي
بنوك السعودية

"البنوك السعودية".. تحذير من تهديد غلق الحساب بعد نشر "مكالمة تصيد"

تجاهل المكالمة وبلغ عن المحتال

دبي - العربية.نت

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حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من مكالمات احتيال تأتي لعملاء البنوك تحذرهم من قفل الحساب، ونشرت اللجنة على موقع التواصل تويتر، مكالمة حقيقية بين مُحتال وأحد العملاء.

وتحت اسم مزيف وانتحال صفة موظف، ادعى المُحتال أنه يعمل في بنك الرياض ويريد البيانات الشخصية للعميل لمنع قفل الحساب، فيما رفض العميل تقديم أي معلومات للمُحتال.

وقالت لجنة الإعلام والتوعية، إنه إذا وصلتك مكالمة من محتال يبلغك فيها بأن حسابك سيقفل، تجاهل المكالمة وبلغ عن المحتال.

وتحذر اللجنة من عدة احتيالات أخرى، منها الرحلات المجانية المزيفة، وهي واحدة من أشهر ألاعيب المحتالين للسطو على بيانات العملاء، ويدعي فوز العميل برحلة مجانية وتسجيل بياناته.

وقالت اللجنة إنه إذا ادعى أحدهم أنه من البنك وطلب منك تفاصيل عن حسابك أو أرقام بطاقتك، لا تشارك معه أي بيانات وبلغ البنك فوراً عبر الرقم المدون خلف البطاقة البنكية.

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