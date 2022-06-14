أسعار المنتجين في أميركا ترتفع بقوة في مايو
وسط قفزة في تكلفة منتجات الطاقة
ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بقوة في مايو/ أيار وسط قفزة في تكلفة منتجات الطاقة، مما يشير إلى أن التضخم قد يظل مرتفعا لبعض الوقت.
وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.8% الشهر الماضي بعد صعوده 0.4% في أبريل/نيسان.
على مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية مايو أيار، قفز مؤشر أسعار المنتجين 10.8% بعد زيادة بلغت 10.9% في أبريل/نيسان.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.8% في مايو/ أيار وأن يقفز 10.9% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات حكومية، زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين في مايو/ أيار وهو ما أثار مخاوف بأن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم من المرجح أن يصبح مترسخا.
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