جدري القرود
الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقاً لشراء 110 آلاف جرعة لقاح ضد جدري القردة
الاتفاق يمثل المرة الأولى التي يتم فيها استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي في الشراء المباشر للقاحات
قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقا مع شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية البافارية نورديك، تخص نحو 110 آلاف جرعة من لقاح جدري القردة.
وقالت المفوضية إن الاتفاقية تمثل المرة الأولى التي يتم فيها استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي في الشراء المباشر للقاحات، وستتيح اللقاحات بسرعة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا.
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يذكر أنه تم الإبلاغ عن حوالي 900 حالة إصابة بجدري القرود في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا، منذ 18 مايو.
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