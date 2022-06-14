.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقاً لشراء 110 آلاف جرعة لقاح ضد جدري القردة

  • الخط
المفوضية الأوروبية
مقر الاتحاد الأوروبي
جدري القرود

الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقاً لشراء 110 آلاف جرعة لقاح ضد جدري القردة

الاتفاق يمثل المرة الأولى التي يتم فيها استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي في الشراء المباشر للقاحات

أمستردام - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقا مع شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية البافارية نورديك، تخص نحو 110 آلاف جرعة من لقاح جدري القردة.

وقالت المفوضية إن الاتفاقية تمثل المرة الأولى التي يتم فيها استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي في الشراء المباشر للقاحات، وستتيح اللقاحات بسرعة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا.

يذكر أنه تم الإبلاغ عن حوالي 900 حالة إصابة بجدري القرود في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا، منذ 18 مايو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | هل تنجح إسرائيل في وقف إرسال المزيد من طائرات الشحن الإيرانية إلى سوريا العربية 360 | هل تنجح إسرائيل في وقف إرسال المزيد من طائرات الشحن الإيرانية إلى سوريا
اكتشف المزيد