أميركا و الصين
الاتفاق على تشريع جديد يقيّد الاستثمارات الأميركية في الصين
جزء من مشروع قانون سيمنح 52 مليار دولار لمصنعي الرقائق الإلكترونية لتوسيع عملياتهم
قالت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الإثنين، إنهم اتفقوا على تشريع سيعطي الحكومة الأميركية سلطات جديدة لوقف مليارات الدولارات في استثمارات أميركية إلى الصين.
وهذا الإجراء جزء من مشروع قانون سيمنح أيضا 52 مليار دولار لمصنعي الرقائق الإلكترونية لتوسيع عملياتهم، وهو ما يعطي دفعة قوية لتلك الصناعة.
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