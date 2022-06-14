البرازيل تسجل فائضاً تجارياً بـ4.9 مليار دولار في مايو

أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، أن البرايل سجلت فائضا تجاريا قدره 4.9 مليار دولار في مايو، متجاوزا متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطعت "رويترز" آراءهم والبالغ 4.6 مليار دولار.

وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد إلى أن إجمالي الصادرات في مايو بلغ 29.6 مليار دولار في حين سجلت الواردات 24.7 مليار دولار.

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وحتى الآن هذا العام، وصل الفائض التجاري إلى 25.1 مليار دولار، منخفضا من 26.6 مليار دولار في الفترة نفسها في 2021.