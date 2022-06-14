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البيت الأبيض يناقش تغييرات محتملة لرسوم "متهورة" فرضها ترمب

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البيت الأبيض
البيت الأبيض
اقتصاد أميركا

البيت الأبيض يناقش تغييرات محتملة لرسوم "متهورة" فرضها ترمب

البيت الأبيض: الرسوم الجمركية ضد الصين ترتب عليها ارتفاع التكاليف للمستهلكين

دبي - العربية.نت

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قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه يناقش تغييرات محتملة على بعض الرسوم الجمركية "المتهورة" التي فرضها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، على بضائع صينية والتي ترتب عليها زيادة في التكاليف للأسر والشركات الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن مناقشات داخلية ما زالت جارية، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن تفكير الرئيس جو بايدن حيال تخفيضات محتملة للرسوم الجمركية، وهو تحرك يقول خبراء إنه قد يساعد المساعي الحيثية التي تبذلها إدارته لمحاربة التضخم.

وفرض ترمب رسوما جمركية تصل إلى 25% على واردات من الصين تشمل بضائع شتى قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

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وقالت جان بيير إن إدارة بايدن دأبت على الإشارة إلى أن بعض تلك الرسوم التي فرضها ترمب "متهورة ولم تعزز أمننا القومي"، بل ترتب عليها ارتفاع التكاليف للمستهلكين والشركات الأميركية.

وأبلغت جان بيير الصحافيين المرافقين لبايدن على متن طائرة الرئاسة في رحلته إلى فيلادلفيا: "نحن نناقش هذا ونعمل لتعديل هذه الرسوم المرتجلة، وأولوياتنا هي الحفاظ على مصالح عمالنا وصناعاتنا الحيوية".

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