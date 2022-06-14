الحكومة البريطانية تسعى لإقرار سياسات جديدة لموازنة زيادة أسعار الفائدة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن التضخم في بريطانيا سيصل إلى الذروة في الأجل القصير إلى المتوسط وإن الحكومة حريصة على عدم إطالة أمد المرحلة الحالية لتزايد الأسعار باتخاذ سياسات جديدة لموازنة زيادات معدلات الفائدة.

وأشار جونسون الأسبوع الماضي إلى أنه يريد أن يكون بمقدور المزيد من الناس الحصول على قروض عقارية لشراء مساكن، لكن بنك إنجلترا المركزي من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع معدلات الفائدة يوم الخميس.

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وقال المتحدث باسم جونسون عندما سئل عما إذا كان تزايد معدلات الفائدة قد يمكن موازنته بتحرك حكومي لإتاحة قروض عقارية: "التوافق العام هو أن التضخم سيصل إلى الذورة في وقت ما في الأجل القصير إلى المتوسط. بالتأكيد الحكومة تسعى لضمان أن تكون الظروف مهيأة بما لا يجعلنا نفعل شيئا يغير ذلك".

وأضاف: "يبدو أن التوافق العريض هو أن بعض هذه التحديات ربما أنها ستكون فقط في الأجل القصير إلى المتوسط".