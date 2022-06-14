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الروبل الروسي يسجل مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولار واليورو

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الروبل الروسي
اقتصاد روسيا

الروبل الروسي يسجل مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولار واليورو

الروبل يرتفع 3.6% مقابل اليورو و0.35% مقابل الدولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجل الروبل الروسي أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام اليورو والدولار الأميركي في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء، مواصلا الصعود على الرغم من تخفيضات في أسعار الفائدة وأزمة اقتصادية تلوح في الأفق.

وقفز الروبل في التعاملات المبكرة 3.6% مقابل اليورو إلى أعلى مستوى منذ 25 مايو/ أيار، قبل أن ينهي الجلسة مرتفعا 1.6% عند 59.03.

وأمام الدولار، صعد الروبل 0.35% إلى 56.60 بعد أن سجل أثناء الجلسة مستوى أكثر ارتفاعا عند 55.60، وفق رويترز .

ومن ناحية أخرى، قالت بورصة موسكو اليوم إنها ستعلق تداول الفرنك السويسري مقابل الدولار الأميركي والروبل بسبب العقوبات التي فرضتها سويسرا على روسيا من العاشر من يونيو/حزيران.

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