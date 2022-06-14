برلمان الكويت يقر صرف منحة بـ 3000 دينار لكل متقاعد

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، على المداولتين الأولى والثانية لقانون يتم بموجبه صرف منحة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار (9774 دولاراً) لكل شخص من أرباب المعاشات.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الموافقة، التي جاءت بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 38 عضواً، تضمنت أيضاً إلزام الحكومة بدفع مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار من الخزانة العامة سنوياً، لسداد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، اعتباراً من أول أبريل ولحين سداد كامل العجز.

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خلال الجلسة، قال وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد، إن هذه المنحة ستكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية 600 مليون دينار.