بعد الغاز.. قناة السويس تمدد العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات النفط

قالت قناة السويس المصرية في منشور، اليوم الثلاثاء، إنها قررت تمديد العمل بتخفيضات ناقلات النفط الخام حتى نهاية 2022.

وبحسب المنشور، تحصل ناقلات النفط القادمة من أو المتجهة إلى مواني الخليج الأميركي ومنطقة الكاريبي، والمتجهة إلى مواني غرب شبه القارة الهندية بدءاً من ميناء كراتشي وحتى ميناء Cochin في غرب الهند، على تخفيض قدره 35% من رسوم العبور العادية.

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فيما ستحصل الناقلات العاملة حتى المواني التي تقع شرق ميناء Cochin على تخفيض 75%، وكذلك الناقلات العاملة بين مواني أميركا اللاتينية بدءاً من كولومبيا وبين مواني آسيا بدءاً من ميناء كراتشي وما شرقه.

وكانت هيئة قناة السويس قالت أمس الاثنين، إنها قررت تمديد العمل بخصومات ممنوحة لناقلات غاز البترول المسال حتى نهاية 2022.

وستحصل ناقلات غاز البترول المسال العاملة بين الخليج الأميركي والمواني الواقعة غرب جزر الهند وجزر المالديف حتى ميناء Cochin الهندي على خصم بنسبة 20% من الرسوم العادية لقناة السويس.

بينما ستحصل الناقلات العاملة بين الخليج الأميركي والمواني الشرقية المؤدية إلى ميناء Cochin حتى سنغافورة على خصم قدره 55%.