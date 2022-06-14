تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ترتفع 42% لـ 53 مليار دولار

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، اليوم الثلاثاء، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 42% إلى حوالي 53 مليار دولار في 2021.

وأضافت المؤسسة في تقرير أن هذه الاستثمارات تمثل 6.3% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية و3.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.

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وأوضحت المؤسسة في رصدها السنوي استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة للدول العربية حيث استحوذت خمس دول على أكثر من 96% من مجمل التدفقات، وفي مقدمتها دولة الإمارات بحصة تجاوزت 39.1%.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بحصة 36.5%، ثم مصر 9.7% ثم سلطنة عمان 6.8% ثم المغرب بحصة 4.1% من إجمالي التدفقات إلى الدول العربية.

وفي المقابل ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة من الدول العربية إلى مختلف دول العالم بنسبة 46% إلى 52 مليار دولار.

وساهمت السعودية والإمارات بنحو 90% منها وبحصص بلغت 46.1% للسعودية و43.5% للإمارات. وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بحصة 7% من مجمل التدفقات الصادرة عن الدول العربية لعام 2021.