.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ترتفع 42% لـ 53 مليار دولار

  • الخط
ميناء جبل علي
حاويات في ميناء جبل علي
اقتصاد

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ترتفع 42% لـ 53 مليار دولار

هذه الاستثمارات تمثل 6.3% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية

الكويت - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، اليوم الثلاثاء، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 42% إلى حوالي 53 مليار دولار في 2021.

وأضافت المؤسسة في تقرير أن هذه الاستثمارات تمثل 6.3% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية و3.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.

وأوضحت المؤسسة في رصدها السنوي استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة للدول العربية حيث استحوذت خمس دول على أكثر من 96% من مجمل التدفقات، وفي مقدمتها دولة الإمارات بحصة تجاوزت 39.1%.

الفالح: الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للسعودية ستتضاعف 20 مرة حتى 2030 اقتصاد اقتصاد السعودية الفالح: الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للسعودية ستتضاعف 20 مرة حتى 2030

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بحصة 36.5%، ثم مصر 9.7% ثم سلطنة عمان 6.8% ثم المغرب بحصة 4.1% من إجمالي التدفقات إلى الدول العربية.

وفي المقابل ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة من الدول العربية إلى مختلف دول العالم بنسبة 46% إلى 52 مليار دولار.

وساهمت السعودية والإمارات بنحو 90% منها وبحصص بلغت 46.1% للسعودية و43.5% للإمارات. وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بحصة 7% من مجمل التدفقات الصادرة عن الدول العربية لعام 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حملات العنصرية تزداد ضد اللاجئين السوريين في تركيا حملات العنصرية تزداد ضد اللاجئين السوريين في تركيا
اكتشف المزيد