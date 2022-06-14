 ارتفاع مفاجئ بمعدل البطالة في بريطانيا إلى 3.8%

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بأعلى من التوقعات في الثلاثة أشهر المنتهية في أبريل ليصل إلى 3.8% مع تراجع القوة الشرائية للأجور بأسرع وتيرة منذ أكثر من عشرة أعوام بسبب التضخم.

وانخفض مؤشر الأجور الحقيقية الذي يتم تعديله بعد احتساب أثر التضخم، بنسبة 4.5% في الفترة نفسها، وهي الوتيرة الأسرع في 10 سنوات.

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يأتي ذلك قبل أيام من اجتماع بنك إنجلترا مع توقعات برفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في محاولة للحد من ارتفاع التضخم.