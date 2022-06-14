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 ارتفاع مفاجئ بمعدل البطالة في بريطانيا إلى 3.8%

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اقتصاد بريطانيا

ارتفاع مفاجئ بمعدل البطالة في بريطانيا إلى 3.8%

تراجع الأجور عند احتساب التضخم 4.5% في 3 أشهر وهو انخفاض قياسي

دبي - العربية.نت

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ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بأعلى من التوقعات في الثلاثة أشهر المنتهية في أبريل ليصل إلى 3.8% مع تراجع القوة الشرائية للأجور بأسرع وتيرة منذ أكثر من عشرة أعوام بسبب التضخم.

وانخفض مؤشر الأجور الحقيقية الذي يتم تعديله بعد احتساب أثر التضخم، بنسبة 4.5% في الفترة نفسها، وهي الوتيرة الأسرع في 10 سنوات.

يأتي ذلك قبل أيام من اجتماع بنك إنجلترا مع توقعات برفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في محاولة للحد من ارتفاع التضخم.

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