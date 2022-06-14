اقتصاد الجزائر
الرئيس الجزائري يقيل وزير المالية
تبون أنهى مهام الوزير عبد الرحمن راوية وأناب الأمين العام للوزارة بتسيير شؤونها
قال حساب رئاسة الجمهورية الجزائرية على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنهى مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية وأناب الأمين العام للوزارة بتسيير شؤونها، وفق رويترز.
وكان عبد الرحمن راوية تولى منصب وزير للمالية في الحكومة الجزائرية في 20 فبراير 2021 خلفاً لرئيس الوزراء الحالي أيمن بن عبد الرحمن.
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وتأتي إقالة وزير المالية بعد أقل من شهر على إقالة الرئيس الجزائري لمحافظ البنك المركزي رستم فاضلي بشكل مفاجئ في 23 مايو 2022.
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