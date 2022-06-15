ارتفاع تكلفة استيراد قمح الطحين في الكويت 8.7% خلال 2022

أظهرت وثيقة برلمانية أن تكلفة استيراد القمح المخصص لإنتاج الدقيق في الكويت، ارتفعت 8.7% لتصل إلى 112 فلسا للكيلو في عام 2022 من 103 فلوس خلال العام الماضي و70 فلسا في 2017.

وأوضحت الوثيقة، وهي عبارة عن إجابة من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مؤرخة في 27 أبريل الماضي وحملها وزير المالية للرد على سؤال برلماني، أن الكويت تستورد سنويا 489 ألف طن من القمح منها 87.5 ألف طن من كندا و401.5 ألف طن من أستراليا.

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وهذا يعني أن فاتورة استيراد القمح لدى الشركة بلغت نحو 54.8 مليون دينار في عام 2022.

وتتركز مهمة الشركة المملوكة بالكامل للحكومة في تحقيق الأمن الغذائي للكويت وضمان توافر المواد الغذائية المصنعة كالدقيق والخبز وغيره.

وأشارت الوثيقة إلى أن الدعم الذي تقدمه الخزانة العامة للخبز العربي والطحين بلغ نحو 20.4 مليون دينار في 2021.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في زيادة عالمية في أسعار الغذاء، لاسيما القمح الذي تعتبر أوكرانيا مصدرا رئيسيا له.