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الاقتصاد الصيني يظهر تعافياً متبايناً في مايو مع تخفيف الإجراءات الاحترازية

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اقتصاد الصين

الاقتصاد الصيني يظهر تعافياً متبايناً في مايو مع تخفيف الإجراءات الاحترازية

ارتفاع الناتج الصناعي 0.7%.. وانكماش مبيعات التجزئة 7%

دبي - العربية.نت

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أظهرت الأرقام الرسمية في الصين، تعافيا متباينا للاقتصاد في مايو الماضي مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في شنغهاي.

وارتفع الناتج الصناعي بـ0.7% الشهر الماضي على أساس سنوي، بينما انكمشت مبيعات التجزئة بـ7%، لكنها أظهرت تحسناً نسبياً عن الانكماش المسجل في شهر أبريل.

ويبقى النمو الاقتصادي الصيني في مرحلة عدم اليقين في ظل تطبيق بكين سياسات متشددة للعزل والإغلاق الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا.

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