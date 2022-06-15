اقتصاد الصين
الاقتصاد الصيني يظهر تعافياً متبايناً في مايو مع تخفيف الإجراءات الاحترازية
ارتفاع الناتج الصناعي 0.7%.. وانكماش مبيعات التجزئة 7%
أظهرت الأرقام الرسمية في الصين، تعافيا متباينا للاقتصاد في مايو الماضي مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في شنغهاي.
وارتفع الناتج الصناعي بـ0.7% الشهر الماضي على أساس سنوي، بينما انكمشت مبيعات التجزئة بـ7%، لكنها أظهرت تحسناً نسبياً عن الانكماش المسجل في شهر أبريل.
مادة اعلانية
ويبقى النمو الاقتصادي الصيني في مرحلة عدم اليقين في ظل تطبيق بكين سياسات متشددة للعزل والإغلاق الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا.
اقرأ أيضاً
-
السعودية تتقدم 8 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية في العالموتحقق ثاني أفضل أداء في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2022 اقتصاد
-
"الدار" الإماراتية تدرس شراء حصة في "مدينة نصر" المصريةمن شأن الصفقة تعزيز وجود الشركة الإماراتية في أكثر دول العالم العربي كثافة سكانية شركات
-
صعود للأسهم الأوروبية واليورو وسط أنباء الاجتماع الطارئ للمركزيبعد تسجيل الأسهم أطول موجة انخفاض منذ مارس 2020 أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية