الإمارات تتخذ قرارا هاما بشأن القمح الهندي

قررت وزارة الاقتصاد الإماراتية، وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ذي المنشأ الهندي، بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 13 مايو، موضحة أن القرار يطبق على جميع أصناف القمح (الحنطة) وهي القمح الصلب والعادي والرفيع، وعلى دقيق القمح (دقيق الحنطة)، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكرت الوزارة أن الشركات الراغبة في تصدير الشحنات المستوردة قبل تاريخ 13 مايو أو القمح ذي المنشأ غير الهندي، تحتاج إلى تقديم طلباتها للوزارة مع الأوراق الثبوتية.

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وبينت الوزارة، أنه في ما يخص منتجات القمح ودقيق القمح ذات المنشأ غير الهندي، يمكن للشركات الراغبة في تصديره أو إعادة تصديره أن تقوم بذلك بعد تقديم طلب للوزارة للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، ويكون الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها أو إعادة تصديرها.

ولفتت إلى أن إذن التصدير الذي تصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يومياً من تاريخ الإصدار ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة.