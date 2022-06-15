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الحكومة المصرية تؤجل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر

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مجلس الوزراء المصري
مجلس الوزراء المصري
اقتصاد مصر

الحكومة المصرية تؤجل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر

الحكومة المصرية تتحمل 10 مليارات جنيه نتيجة الإرجاء

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، إن الحكومة أجلت زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتحمل 10 مليارات جنيه نتيجة إرجاء زيادات الكهرباء.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن الاثنين، عدم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لهذا العام، قائلا خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، إن التأجيل للمرة الثالثة هدفه التخفيف على المواطنين، مع الوضع في الاعتبار أن 17 مليون مشترك أو 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة.

وأعلنت الحكومة المصرية في يونيو من العام الماضي، مد فترة دعم أسعار الكهرباء لـ 3 سنوات إضافية تنتهي بحلول العام 2025، بعد أن كان محدداً رفع الدعم عن الكهرباء خلال العام المالي 2021 - 2022.

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