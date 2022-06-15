العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا زاد 4 أضعاف بسبب واردات الطاقة

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري لمنطقة اليورو تضاعف تقريبا في أبريل مقارنة بالشهر السابق، بعد زيادة قياسية حدثت بالفعل في مارس، فيما زاد الإنتاج الصناعي خلال نفس الفترة من الشهر.

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إن الدول التسعة عشر المكونة لمنطقة اليورو سجلت عجزا تجاريا غير معدل بسبب التقلبات الموسمية، بلغ 32.4 مليار يورو في أبريل، مقارنة مع عجز قدره 16.4 مليار يورو في مارس. وفي أبريل 2021، كان هناك فائض قدره 14.9 مليار يورو.

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وبالتعديل وفق التقلبات الموسمية، بلغ العجز التجاري في منطقة اليورو 31.7 مليار يورو.

قال يوروستات إن القيمة غير المعدلة للواردات في أبريل ارتفعت بنسبة 39.8٪ على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة الصادرات 15.7٪ فقط.

وتضاعف العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا - المورد الرئيسي للطاقة - بأكثر من أربعة أضعاف إلى 62.6 مليار يورو في الربع الأول، من 14.7 مليار في نفس الفترة من العام 2021.

كان التغيير في قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الأكثر تأثيراً، حيث تضاعف العجز في تجارة الطاقة ثلاث مرات تقريبًا إلى 183.6 مليار يورو في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وتضاعف العجز التجاري مع الصين، أكبر شريك تجاري لأوروبا، إلى 122 مليار يورو في الفترة من يناير إلى أبريل، من 65.8 مليار قبل عام.

وارتفع العجز التجاري مع النرويج، وهي مورد كبير آخر للطاقة، إلى 23.9 مليار يورو في الربع الأول من 500 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفع الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو الـ19 بنسبة 0.4% على أساس شهري، لكنه شهد انخفاضًا بنسبة 2% على أساس سنوي.