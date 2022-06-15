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العراق يبدأ تأسيس محطات الربط الكهربائي مع السعودية

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محطة لتوليد الكهرباء
شبكة كهرباء (صورة أرشيفية)
العراق

العراق يبدأ تأسيس محطات الربط الكهربائي مع السعودية

إلى جانب تحديد مسارات الخطوط الناقلة

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء، عن وزارة الكهرباء، أنها بدأت في تأسيس محطات الربط الكهربائي مع السعودية وكذلك تحديد مسارات الخطوط الناقلة.

وقعت وزارة الطاقة السعودية، في يناير، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي مع العراق، وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: "إننا نهدف لتحقيق الاستثمار الأمثل في الربط الكهربائي مع العراق، وقد جاء مشروع الربط بعد دراسة أظهرت توفيره فرصاً واعدة بين البلدين".

وأضاف الوزير السعودي، أن الربط يمثل خطوة لتعزيز فرص إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء.

ويعاني العراق من نقص في الكهرباء يتفاقم خلال أشهر الصيف الحارة، إذ أبرم عدة اتفاقيات لإمداده بالكهرباء مع تركيا والأردن ودول الخليج.

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