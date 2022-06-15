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انخفاض مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع.. أول هبوط في 5 أشهر

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اقتصاد أميركا

انخفاض مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع.. أول هبوط في 5 أشهر

انخفاض مبيعات التجزئة 0.3% على أساس شهري في مايو

واشنطن - رويترز

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انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في مايو/ أيار مع تراجع مشتريات السيارات وسط نقص كبير في المعروض، في حين أدت أسعار قياسية مرتفعة للبنزين إلى إبعاد الإنفاق عن سلع أخرى.

وأول هبوط في مبيعات التجزئة في 5 أشهر الذي أعلنته وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء يشير أيضا إلى أن التضخم المرتفع بدأ يلحق ضررا بالطلب. وجاء في أعقاب تخفيض شركات كبرى للتجزئة مثل وول مارت وتارجت توقعاتها للأرباح بسبب ضغوط التكاليف.

وقال تقرير الوزارة إن مبيعات التجزئة انخفضت 0.3% الشهر الماضي، وعدلت الوزارة الأرقام لشهر أبريل/ نيسان بالخفض لتظهر أن المبيعات ارتفعت 0.7% بدلا من 0.9% في القراءة السابقة.

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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.2%، وعلى أساس سنوي، قفزت المبيعات 8.1% في مايو/ أيار.

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