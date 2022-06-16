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أبوظبي تبرم شراكة مع "سانوفي" الفرنسية في 4 مجالات للرعاية الصحية

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أبوظبي تبرم شراكة مع "سانوفي" الفرنسية في 4 مجالات للرعاية الصحية

الأنشطة الرئيسية في الاتفاق تشمل التعاون في إطلاق مشروع للأبحاث السريرية

دبي - العربية.نت

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وقعت دائرة الصحة في أبوظبي إعلانا للتعاون مع شركة سانوفي الفرنسية في أربعة مجالات استراتيجية للرعاية الصحية.

وتشمل الأنشطة الرئيسية في الاتفاق، التعاون في إطلاق مشروع للأبحاث السريرية وبروتوكولا خاصا بتوظيف المرضى، حسب ما أفادت "رويترز".

وفي مجال أمراض الدم والأورام، اتفقت "صحة أبوظبي" و"سانوفي"، على السعي لتأسيس مشروعات لجمع البيانات وأبحاث السكان لسرطان الثدي في المراحل المتأخرة وسرطان واضطرابات الدم.

وسيتعاون الطرفان لتأسيس مشروع فحص السكان من الفئات المهددة بشدة لدعم رصد أمراض التمثيل الغذائي النادرة باستخدام أدوات الذكاء الصناعي.

وسيشهد التعاون إطلاق أكاديمية لسلاسل الإمداد ومبادرة تهدف إلى توفير وتطوير المعرفة المرتبطة بسلاسل إمداد اللقاحات.

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