الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 162 مليون يورو
البلاد تشهد تدهوراً في ماليتها العامة
قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي منح تونس 162 مليون يورو، في إطار برنامج دعم مالي موجه لمساندة إصلاحات تقوم بها الحكومة منها تحرير الاستثمار.
وقدم الاتحاد الأوروبي قرضا بقيمة 300 مليون يورو لتونس في مايو، وهي أول مساعدة مالية غربية كبيرة تتلقاها تونس منذ تركز الحكم في قبضة الرئيس قيس سعيد الصيف الماضي، بحسب "رويترز".
وتشهد تونس تدهوراً في ماليتها العامة، وكان بنك مورغان ستانلي حذر في وقت سابق من أن البلاد تتجه نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر الوضع الحالي.
وبلغ الدين العام التونسي 105.7 مليار دينار (35.01 مليار دولار) بنهاية مارس، بزيادة 8.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021.
وقدرت وكالة "فيتش" أن عجزا في موازنة الحكومة عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84%.
ويجري صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، محادثات فنية مع تونس بشأن برنامج جديد منذ بداية العام.
وكانت وزيرة التجارة التونسية فضيلة رابحي، أعلنت أن تونس ستبدأ في صرف دعم نقدي لذوي الدخل المنخفض مع خفض دعم المواد الغذائية والطاقة تدريجيًا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
-
شلل في تونس مع إضراب أكثر من 650 ألف موظفالإضراب جاء بعد فشل جلسات التفاوض بين اتحاد الشغل الذي يمثل أكبر منظمة نقابية في تونس والحكومة المغرب العربي
-
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7%المركزي: نشعر بقلق إزاء استمرار تفاقم عجز الحساب الجاري نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات اقتصاد
-
صندوق النقد: المناقشات الفنية مع تونس تمضي قدمايجري الصندوق محادثات مع تونس منذ بداية العام اقتصاد